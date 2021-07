Costruire relazioni intelligenti, se ne parla a Modica

Modica - "Costruire relazioni intelligenti". E' il titolo del libro che Maria Martello presenterà il 7 agosto nel chiostro di Santa Maria del Gesù a Modica alta alle 19, nell'ambito di una serata organizzata dal Rotary club di Modica e dall'associazione Lap.

"A relazionarsi si impara, nessuno lo insegna". Interverranno Giovanni Salonia, frate, psicoterapeuta e docente universitario, Giancarlo Poidomani, docente di storia contemporanea, Federica Brunelli, avvocato, Luciano Criscione, neuropsichiatra infantile, Giada Ragusa, esperta di tradizioni iblee.

Maria Martello è docente di psicologia dei rapporti interpersonali e giudice onorario presso la Corte di Appello di Catania. “Il compito fondamentale per il benessere di ciascuno è diventare competenti nel rapporto con se stessi, con gli altri e con il mondo. Saper applicare i principi della mediazione dei conflitti è un aiuto efficace“.

Il libro vuole facilitare il compito fondamentale per il benessere di ciascuno: diventare competenti nel rapporto con noi stessi, con gli altri e con il mondo, applicando i principi della Mediazione dei conflitti secondo un modello filosofico-umanistico.

Le prime due parti del volume illustrano cosa rappresenta il conflitto per gli esseri umani e cosa significa intraprendere la via della mediazione, portando la profonda cultura di questa tecnica di al di fuori delle aule specialistiche e mettendola a disposizione di chiunque desideri scoprire o affinare le proprie competenze relazionali. La terza parte offre invece un ricco e multidisciplinare laboratorio di attività (da seguire anche in gruppo) per acquisire e allenare le competenze necessarie a gestire i piccoli e grandi conflitti che incontriamo ogni giorno in famiglia, a scuola, nel mondo del lavoro.