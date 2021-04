Covid, i morti spalmati in Sicilia, stasera Report su Rai Tre. VIDEO

Palermo - Un'inchiesta sulla Sicilia: morti di Covid spalmati e dati manipolati per evitare restrizioni. E' una delle inchieste di Report in onda questa sera alle 21,15 su Rai Tre. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci manderà in onda un'inchiesta partita da un piccolo centro di elaborazione dei tamponi di Alcamo, che ha terremotato la Sanità Regionale. Un'indagine della magistratura che potrebbe essere solo "la punta dell'iceberg di ripetute falsità". Attraverso intercettazioni inedite e audio esclusivi Report ricostruisce l'indagine sulla falsificazione dei dati sull'epidemia di coronavirus in Sicilia.