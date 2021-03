Dante e Robert Bruce a Ragusa

Ragusa - Giovedì 25 marzo 2021, alle ore 10.30, nell'ambito delle lezioni di Letteratura Italiana per il corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale (con collegamento via Microsoft Teams), in occasione del Dantedì la prof.ssa Valeria Di Clemente (professore associato di Filologia Germanica presso l'Università di Catania, sede di Ragusa) terrà un seminario sul tema "Dante e Robert Bruce. La prima guerra di indipendenza scozzese nella testimonianza della Commedia". L'evento sarà accessibile non solo agli studenti del corso ma a tutti, utilizzando il seguente LINK.

Per l'accesso alla riunione è sufficiente cliccare sul link: per gli utenti Teams si aprirà l'applicazione con la richiesta di accesso alla riunione, per gli utenti esterni verrà proposta la possibilità di partecipare alla riunione senza installare Teams, selezionando l'opzione "Continua in questo browser".