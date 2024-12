Deborah Iurato e la Women Orchestra in concerto il 27 dicembre a Vittoria

Vittoria - Ventuno brani capolavoro della musica internazionale, ricchi di significato e per questo intramontabili. Da Heal the World di Michael Jackson ad Imagine di John Lennon, passando per l’emozionante Amazing Grace di John Newton e Dan Vasc, e includendo anche brani più natalizi come Rockin’ Around the Christmas Tree, il concerto Give Peace a Chance è un progetto artistico potente, un inno alla pace e alla non violenza, al rispetto reciproco e alla bellezza della vita. Ideato dalla Women Orchestra di Alessandra Pipitone, vede protagoniste sul palco la bravura e l’energia dell’orchestra pop- sinfonica tutta al femminile, la potente voce della cantante solista Deborah Iurato- già vincitrice del talent “Amici” nel 2014 e arrivata terza a Sanremo 2016- e quella del gruppo vocale SONG’ SISTERS.

Venti artiste siciliane, quindi, tra orchestrali e cantanti, sotto la direzione di un team creativo che ha trasformato la musica in uno strumento di sensibilizzazione. Il concerto, molto apprezzato dal pubblico, è il secondo anno che viene proposto nei teatri della Sicilia. “É uno spettacolo, ma è anche un’esperienza tra riflessioni e sensazioni- dicono le protagoniste- un viaggio tra i testi di brani dal significato profondo e musiche capaci di toccare le corde più profonde del cuore. In questo tempo in cui tutti andiamo troppo di fretta, prendiamoci il tempo per emozionarci ancora”. Due le date imminenti: venerdì 27 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale Vittoria Colonna di Vittoria (RG), e sabato 28 dicembre, sempre a partire dalle ore 21, al Teatro Apparte di Palermo, in via Furitano 5.