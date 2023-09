Déodat De Dolomieu: il suo tempo, la sua scienza e la Sicilia, un convegno

Militello Val di Catania - Il 29 e il 30 Settembre si terrà a Militello in Val di Catania e Scordia il convegno internazionale “Déodat De Dolomieu: il suo tempo, la sua scienza e la Sicilia” che si svolgerà sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. Déodat De Dolomieu è il geologo francese da cui prende il nome la dolomia una roccia calcarea diffusa nella regione alpina che poi fu designata col nome di Dolomiti.

I lavori saranno curati dal Club per l’Unesco di Militello in V.C. e dell’Ecomuseo Valle del Loddiero, con la partnership ufficiale del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università degli Studi di Catania e con i patrocini istituzionali di enti e fondazioni tra i quali l’INGV. A Militello in V.C. i lavori si terranno nel Complesso monumentale archeologico e paesaggistico di Santa Maria La Vetere, a Scordia nella sala conferenze del “Centro di Aggregazione Giovanile N.Mandela”.