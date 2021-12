Dieci Arpe in Concerto al Duomo di San Pietro a Modica

Modica - Per la prima volta dieci arpe, tra celtiche e classiche, suoneranno per un concerto di Natale il 23 Dicembre presso il Duomo di San Pietro a Modica, alle ore 20.00. Lo spettacolo fa parte della Stagione Modicana di Eventi Natalizi.

Gli arpisti saranno di Modica, Ragusa, Catania e Siracusa, sono i partecipanti alla Masterclass "HarpLab Winter 2021", tenuta dai Maestri Fabio Rizza (Modica) e Miriam Zappalà (Catania).

Il laboratorio di Ensemble, che si è già tenuto la scorsa estate a Piedimonte Etneo, ha lo scopo di stimolare i giovani arpisti Siciliani che vogliano approfondire la conoscenza tecnica, stimolare la capacità di suonare insieme ad altri musicisti, relazionarsi e collaborare in sintonia, per la realizzazione di un concerto finale.

A inframezzare i brani di Ensemble, si esibiranno gli stessi Maestri Rizza e Zappalà in duo, accompagnati anche dagli ospiti speciali Daniele Calanna al clarinetto e Fiammetta Poidomani alla voce.

Il repertorio, che spazierà dalla musica classica ad altri brani tratti dal repertorio arpistico di tutto il mondo, intratterrà il pubblico con un occhio d’eccezione ai celebri brani tradizionali natalizi.

L’ingresso è gratuito.