Diodato e Francesco Vezzoli stasera su Sky Arte

Da giovedì 10 novembre alle 20.40 va in onda ogni due settimane su Sky Arte la terza stagione di THE SQUARE. SPAZIO ALLA CULTURA, la trasmissione realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che racconta la cultura contemporanea in tutte le sue forme. Attraverso le voci di tanti ospiti, servizi speciali su mostre e musei di tutta Italia, animazioni che approfondiscono temi attuali della cultura contemporanea e una ricca agenda di appuntamenti, THE SQUARE è uno strumento per essere sempre aggiornati sul panorama artistico del nostro Paese. Gli episodi sono visibili anche in streaming su NOW e on demand.

Dopo il successo della prima e della seconda stagione del programma, in cui artisti, musicisti, registi, attori, danzatori e lavoratori del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’arte hanno trovato palcoscenico privilegiato per i loro progetti, si avvia verso la conclusione la terza edizione che ha portato alcune novità, tra cui la direzione artistica delle performance musicali affidata a Rodrigo D’Erasmo, musicista, storico membro degli Afterhours, direttore d’orchestra e produttore discografico, e la rubrica in animazione Di cosa parliamo quando parliamo, che spiega il significato di alcune espressioni legate all’attualità o al mondo dell’arte, in modo leggero, ironico ma mai banale. Tra le conferme invece la rubrica La Cura Ludovico, con Ludovico Pratesi, un minuto per raccontare i significati che si celano dietro i capolavori dell’arte moderna e contemporanea.

Ospiti delle puntate precedenti sono stati: la produttrice musicale, polistrumentista, cantante, nonché musicista della band di Vasco Rossi Beatrice Antolini; Emiliano Pagani e Daniele Caluri, autore e disegnatore del fumetto Don Zauker; il cantautore, polistrumentista, produttore discografico, fondatore e frontman del gruppo Afterhours Manuel Agnelli; le ideatrici del progetto editoriale dedicato al turismo culturale Travel On Art e autrici di Street Art in Italia Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi; ilchitarrista e fondatore dei Bud Spencer Blues Explosion e degli I Hate My Village Adriano Viterbini; l’artista e direttore artistico della Quadriennale di Roma Gian Maria Tosatti; il musicista Paolo Angeli; la storica e curatrice di design Domitilla Dardi; lacantante e produttrice discografica Meg; l’attrice Sara Drago; l’artista, compositore, polistrumentista Vincenzo Vasi; l’artista visivo e regista Yuri Ancarani; il musicista e polistrumentista Francesco Arcuri; l’autrice e fondatrice della casa editrice minibombo Silvia Borando;il musicista e chitarrista degli Afterhours Xabier Iriondo; lo scrittore Vanni Santoni;la band bolognese JoyCut; la storica dell’arte, scrittrice e autrice di Memestetica, Valentina Tanni; l’artista di ricerca, musicista e producer Whitemary, al secolo Biancamaria Scoccia; il fumettista Manuele Fior; il cantante gIANMARIA; due dei cinque membri del collettivo di design Fosbury Architecture; il fondatore dei Mariposa e dei Calibro 35 Enrico Gabrielli; il direttore artistico di miart Nicola Ricciardi; il cantautore romano Fulminacci.

La quattordicesima puntata di The Square, in onda giovedì 18 maggio, inizia con il racconto di una mostra colossale, quella che l’artista Francesco Vezzoli ha presentato al Palazzo delle Esposizioni di Roma: si intitola Vita Dulcis. Paura e desiderio nell’impero romano e mette in dialogo i reperti archeologici conservati nelle sedi del Museo Nazionale Romano con film di grande successo, da Cabiria del 1914 al Gladiatore del 2000. Le opere di Vezzoli fanno da legame fra questi mondi incorporando elementi comuni sia all’archeologia che al cinema: ce ne parla Francesco Vezzoli stesso, insieme al co-curatore, Stéphane Verger, e al presidente di Azienda Speciale Palaexpo, Marco Delogu.

A seguire, la rubrica in grafica animata Di cosa parliamo quando parliamo espone brevemente il significato di un termine di cui si parla spesso ma forse mai davvero indagato: patriarcato.

Per restare in tema, la prima ospite in studio di questa puntata è la fotografa documentarista Nausicaa Giulia Bianchi, protagonista della seconda stagione della serie Sky Original Le Fotografe – disponibile dal prossimo autunno – che di femminismo e spiritualità si è occupata per la propria ricerca artistica. Durante la sua intervista conosciamo qual è stato il suo percorso prima di approdare al mondo della fotografia e ai progetti che la vedranno impegnata nel prossimo futuro.

Il secondo servizio è dedicato a uno dei festival di fotografia più importanti in ambito internazionale, Fotografia Europea, che si tiene a Reggio Emilia da fine aprile a metà giugno. Le voci della co-direttrice artistica Luce Lebart e di due artisti che hanno preso parte alla rassegna, Simon Roberts e Alessia Rollo, ci restituiscono il racconto di questa edizione che ha indagato il tema dell’Europa e delle sue molteplici identità inquiete.

L’ospite musicale di questa puntata è Diodato, cantautore che di recente è uscito con un nuovo album Così speciale e ha curato la direzione artistica dell’Uno Maggio Taranto 2023. Per il momento live di The Square esegue un brano dal titolo Ci dobbiamo incontrare accompagnato dal violinista Rodrigo D’Erasmo e durante la sua intervista con Nicolas ci racconta della sua vita, della sua musica, e di quali saranno le prossime tappe del suo tour.

A seguire ci spostiamo al Musec, Museo delle Culture di Lugano, dove è stata inaugurata la mostra dell'artista thailandese Attasit Pokpong: il titolo è The Presence e, come evoca il titolo, è una mostra che scruta i volti femminili e ne indaga l’interiorità dei soggetti, seppur celati da occhiali da sole e dai loro stessi riflessi. Si inserisce all’interno del programma Global Aesthetics, di cui ci parlano il direttore del Musec Francesco Paolo Campione e la co-curatrice Nora Segreto.

Prima di concludere, come sempre, Nicolas segnala i principali appuntamenti dal mondo dell’arte e della cultura nella sua agenda.