Disability Day il 3 dicembre a Scicli

Scicli - Venerdì 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità 2021 e la cooperativa Agire di Scicli è pronta anche quest’anno a proporre le sue attività con giochi e percorsi per sensibilizzare la collettività. Quest’anno sarà scomodata addirittura la Mitologia e la leggenda greca.

“Giocare tutti, nessuno escluso”. Anche questa edizione sarà una giornata inclusiva, un invito a far giocare insieme tutti, grandi e piccini.

Imparare la storia, la leggenda, il mito attraverso il gioco. Il valore ludico dell’attività proposta da Agire si intreccia con quello pedagogico: il fine ultimo è far conoscere e sensibilizzare i partecipanti ai temi poco conosciuti del mondo dei diversamente abili e alle difficoltà affrontate quotidianamente dalle persone con disabilità.

MINOSSE, IL MINOTAURO E GLI DEI NEL LABIRINTO

Venerdì 3 dicembre sarà un viaggio nei racconti epici dell'Antica Grecia tra Divinità, Eroi e Leggende dall'eterno fascino. I grandi miti greci saranno proposti con giochi stimolanti, attività inclusive in un labirinto magico che farà da filo conduttore di tutti i luoghi di pregio municipale. Le attività coinvolgeranno gli interni di Palazzo Spadaro, gli ambienti novecenteschi del Municipio di Scicli e l’affascinante e monumentale via Francesco Mormina Penna.

I saloni del settecentesco palazzo Spadaro si trasformeranno nell’ Olimpo, con diverse aree tematiche e con il leggendario labirinto, che secondo la mitologia greca fu costruito per volontà del re Minosse sull'isola di Creta per rinchiudervi il mostruoso Minotauro.

E’ una iniziativa promossa dalla Cooperativa sociale di tipo B “Agire”, in collaborazione con le Politiche Sociali e Distrettuali e Inclusione Sociale del Comune di Scicli e con Mediterranean Hope - “Casa delle Culture” di Scicli. Con la partecipazione straordinaria di Veronica Ruta e Pietro Scardino.

Saranno proposti tre appuntamenti. Alle 15,30, alle 17,30 e alle 19,30.

L’evento è gratuito e la cittadinanza tutta è caldamente invitata a partecipare. Green pass obbligatorio.

(*) La disponibilità dei posti è limitata. E’ raccomandata la prenotazione al 3518881474 o attraverso il contatto e-mail agirecooperativasociale@gmail.com. Saranno rispettate le misure anti-Covid vigenti.