Don Ciotti in provincia di Ragusa

Ragusa - All’interno del percorso “100 passi verso il 21 marzo”, in tutto il territorio regionale sono previste diverse iniziative in preparazione alla XXX giornata della memoria e dell’impegno, che quest’anno avrà come piazza centrale quella di Trapani. Si parlerà di memoria delle vittime delle mafie, di beni confiscati, di giustizia “rigenerativa”, di monitoraggio civico. In programma anche incontri con testimoni importanti e tra questi in particolare don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera e del Gruppo Abele.

Nei prossimi giorni proprio don Ciotti verrà in provincia di Ragusa ed incontrerà gli studenti e la società civile per parlare di memoria e di giustizia, in sintonia con il titolo del prossimo 21 marzo: “Il vento della memoria semina giustizia”. Don Luigi mercoledì 5 febbraio sarà al Teatro Tenda di Ragusa, dove, a partire dalle 11.00, incontrerà un gruppo di circa 1000 giovani studenti, formato da rappresentanti di tutte le scuole della provincia.

L’incontro, realizzato in collaborazione con la Prefettura e con l’Ufficio Scolastico Provinciale, vedrà anche la presenza dei Dirigenti scolastici e dei Sindaci della provincia. Lo stesso giorno don Luigi, nel pomeriggio, a partire dalle 15.00 si fermerà ad Ispica, presso la sede della “Società Operaia” (C.so Garibaldi), per un incontro aperto al pubblico. La sera, infine, farà tappa a Noto, dove insieme al Vescovo incontrerà la comunità della chiesa netina. Lo rende noto "Libera contro le mafie" della provincia di Ragusa.