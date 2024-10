Donne operate al seno, i monologhi in teatro

Ragusa - “I monologhi della vagina”:

In Teatro per una Buona Causa Oncoibla invita a partecipare a questa raccolta fondi per promuovere il “Laboratorio di Riequilibrio Funzionale” tenuto dalla D.ssa Lucia Nicastro, psicoterapeuta, rivolto a dieci donne operate al seno. L’obiettivo è offrire questo percorso a più donne possibile, per più tempo possibile. Tre serate a Ragusa, Vittoria e Modica con “I monologhi della vagina” Biglietto di ingresso posto unico 15€ https://www.ciaotickets.com/it/i-monologhi-della-vagina.

Il 25 ottobre al centro studi Rossitto a Ragusa alle 21, il 26 ottobre al cinema Golden di Vittoria alle 21 e il 27 ottobre al teatro Garibaldi di Modica alle 18:30.