Drusilla Foer in Sicilia

Catania - Drusilla Foer torna con “Eleganzissima”, il recital scritto e interpretato da lei stessa, terminato i primi di aprile in 37 teatri con oltre 50 date, ma che a breve si rinnoverà per un’edizione estiva. Lo spettacolo estivo approderà anche in Sicilia in due momenti, grazie ad un’intuizione di Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e di Arts Promotion di Mario Russo. Di seguito le date da segnare nel calendario: 5 agosto, al teatro al Castello di Milazzo; 6 agosto, all’Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea.

Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30 e, per quanto riguarda i biglietti, questi sono già in vendita su Ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Per avere più informazioni è possibile telefonare al 393.94.50.020, oppure inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.