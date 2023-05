E’ tempo di Infiorata a Noto: la festa di saluto alla Primavera è in programma dal 19 al 23 maggio e la macchina organizzativa è già in moto da diversi mesi. Cinque giorni di manifestazione, un programma curato nei minimi dettagli e arricchito da una lunga serie di eventi collaterali dedicati all’arte, alla musica e al gusto.

La scalinata artistica di via Fratelli Bandiera in occasione dell'Infiorata è già stata allestita

Dal 19 al 23 Maggio via Nicolaci ospiterà la 44^ edizione dell'Infiorata di Noto. Il Tema di quest'anno è "NOTO E' CINEMA".

La manifestazione è nata nel maggio 1980 dall’incontro di artisti infioratori Netini e Genzanesi, per volontà dell’Azienda Provinciale del Turismo.



Via Corrado Nicolaci è la via dove nasce l’infiorata: l’impatto emotivo è fortissimo, un susseguirsi di “tele dipinte con fiori” nella via più affascinante della città, dove la chiesa di Montevergini in alto si contrappone al palazzo del Principe di Nicolaci.

Sedici grandi quadri, inspirati al tema del Cinema saranno realizzati con i petali di fiori

I Maestri Infioratori riproporranno, nei 16 bozzetti infiorati, scene tratte da 16 film e serie TV, scelti fra le decine di Produzioni che hanno visto Noto e i luoghi più suggestivi del suo immenso territorio, come set cinematografico.

Ticket d’ingresso € 3,50

Ticket d’ingresso per le scolaresche di ogni ordine e grado € 2,50

Si precisa che l’Infiorata sarà allestita nella giornata del Venerdì 19 Maggio.



Infiorata Noto 2023, vedi programma