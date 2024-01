Enrico Lo Verso in “Uno, nessuno, centomila” a Palazzolo Acreide

Palazzolo Acreide - Nuovo appuntamento con il teatro per il calendario di eventi “Palazzolo è” promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Palazzolo Acreide. Sabato sera, 13 gennaio, alle 21 l’Auditorium comunale ospiterà lo spettacolo “Uno, nessuno, centomila” con l’attore Enrico Lo Verso nei panni del protagonista dell’opera di Luigi Pirandello, per la regia di Alessandra Pizzi. Lo Verso, dunque, nel ruolo di Vitangelo Moscarda rende omaggio con la sua grande prova d’attore ai protagonisti dell’opera e al pensiero di Pirandello, in maniera unica ed essenziale, dove le parole dello scrittore prendono vita, lasciando spazio alla surreale interpretazione e riflessione della storia.

Lo spettacolo ha vinto numerosi e prestigiosi premi e ha riportato sulla scena Enrico Lo Verso dopo alcuni anni di assenza. “Uno, nessuno, centomila”, nel riadattamento del testo diventa dunque un monologo che dà voce ai mille volti del protagonista, per uno spettacolo unico. L’appuntamento dunque è per sabato ed è molto atteso. Ad ingresso gratuito, su prenotazione, rientra negli eventi promossi dall’assessorato comunale guidato da Nadia Spada, che finora sta riscuotendo grande successo, per la scelta di dare spazio alle tante realtà che operano nel territorio, con mostre, conferenze, presentazioni di libri, musica, ma anche grande teatro.

“Questo è uno spettacolo che ho fortemente voluto – sottolinea l’assessore Spada – per dare un’impennata verso l’alto attraverso artisti di fama internazionale, come Lo Verso e registi di un certo spessore come Alessandra Pizzi”.