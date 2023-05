Eros Ramazzotti a Taormina

Taormina - Tre concerti, il 3, il 5 e il 6 agosto, al Teatro Antico di Taormina.

Continua a macinare numeri da record: con 65 date sold out su 69 totali si è conclusa mercoldì sera all'Hallenstadion di Zurigo la terza leg del Battito Infinito World Tour, la sua immensa avventura live in giro per il mondo. Il tutto esaurito in Svizzera è l'ennesima conferma dell'onda di affetto che da anni continua a travolgere il cantautore dei record, che ha all'attivo oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, e che accoglierà il cantante anche nei prossimi mesi. L'emozionante itinerario di Eros infatti non arresta la sua corsa.

Il cantautore è pronto a continuare la sua spettacolare avventura musicale nei prossimi mesi con i 20 show estivi del Battito Infinito World Tour, dove porterà ancora una volta i successi del suo monumentale repertorio e le trascinanti hit estratte dall'ultimo album Battito Infinito (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International) sui palchi delle più importanti città europee e dei più attesi festival estivi.

Il tour, in partenza il 5 Luglio al Ferrara Summer Festival di Ferrara, approderà in Sicila per tre appuntamenti il 03, 05 e 06 agosto 2023 nella cornice mozzafiato del Teatro Antico di Taormina.