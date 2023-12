Eugenio Finardi a Modica il 14 dicembre

Modica - Il 14 dicembre si rinnova l’appuntamento con la rassegna musicale “Suoni d’Autore”, organizzata dall’Associazione Luci a Sud in collaborazione con il Teatro Garibaldi di Modica e il sostegno del Fondo Unico Ministero della Cultura.

Un progetto artistico itinerante, giunto alla terza edizione, che quest’anno ritorna nella splendida cittadina iblea, proponendo l’emozionante ed intenso concerto di Eugenio Finardi. L’artista si esibirà in EUPHONIA, una suite, cioè un unico lungo brano, un flusso musicale che accompagnerà lo spettatore in un percorso emozionale attraverso brani noti del suo repertorio ma anche di altri autori da lui profondamente amati, come Fossati e Battiato, riletti e reinterpretati in maniera inaspettata e del tutto originale.

L’amalgama tra improvvisazione e reinvenzione, tra poesia e musica, tra condivisione e delicata introspezione, è il frutto dell’intesa perfetta, quasi onirica, che si è sviluppata con il pianista Mirko Signorile e il sassofonista Raffaele Casarano che collaborano con Finardi da oltre dieci anni, sempre alla costante ricerca del senso autentico della musica e della sua straordinaria ed intima capacità di connetterci con un livello di Coscienza superiore. Alle ore 21.00 del 14 dicembre 2023. aprirà, il concerto il duo LINE UP 14 Dicembre 2023 Ore 21.00 Marco Caruso – sax alto e soprano Trovato- pianoforte a seguire Eugenio Finardi (voce) Raffaele Casarano (sassofoni) Mirko Signorile (pianoforte) BIGLIETTERIA Presso il Teatro Garibaldi di Modica, C.so Umberto I, 207 - 97015 Modica (RG) | 0932-946991.