Fabio Concato, concerti a Palermo e Catania

Catania - Fabio Concato torna ad esibirsi dal vivo nei maggiori teatri d'Italia con Musico Ambulante Tour 2022. Due le date in Sicilia, una a Palermo e l'altra a Catania, organizzate dalla Eventi Olimpo: venerdì 4 marzo l'appuntamento è al Teatro Golden di Palermo mentre la tappa catanese, inizialmente annunciata per il 3 marzo, per motivi tecnici ed organizzativi è stata posticipata a mercoledì 4 maggio 2022, sempre al Teatro ABC di Catania (i biglietti venduti restano validi per la nuova data).

Concato guiderà il suo pubblico in un viaggio carico carico di ricordi ed emozioni tra i suoi tanti successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire. Con lui sul palco: Ornella D'Urbano ( arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), e Larry Tomassini (chitarre).

Musico Ambulante Tour 2022 è anche l'occasione per ascoltare i grandi successi: da “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano” e “Rosalina” a “051222525”, “Sexi tango”, “Gigi” .