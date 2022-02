Fabio Volo comincia il tour siciliano da Modica, il 18 febbraio

Modica – Lo scrittore/conduttore/attore/regista e chi più ne ha più ne metta, Fabio Volo, sarà al Teatro Garibaldi di Modica - venerdì 18 febbraio alle ore 19 - per presentare al pubblico ragusano il suo ultimo romanzo: “Una vita nuova”, edito da Mondadori, che sta portando in giro per l'Italia. Modera l’incontro il giornalista Enzo Scarso.

Sarà la prima tappa di un tour che, al momento, ha come altre date il 19 febbraio, al Catania book festival, e il 20 a Palermo. La trama narra di due amici che decidono di viaggiare insieme in auto dal sud al nord dell'Italia, in un delicato momento di trasformazione delle proprie esistenze: condivideranno problemi e leggerezze, ironia e bellezza del vivere.