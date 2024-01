Feltrinelli Librerie per il Giorno della Memoria, a Catania

Catania - Esplorare insieme la pratica della memoria attraverso le voci e le testimonianze che contribuiscono a mantenerla viva.

In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, Feltrinelli Librerie propone fino al 31 gennaio un ciclo di appuntamenti, incontri, presentazioni diffuso nelle città di Torino, Genova, Milano, Firenze, Bologna, Parma, Napoli, Roma, Palermo e Catania, oltre a una proposta bibliografica dedicata in tutte le Feltrinelli d’Italia e online su feltrinelli.it e IBS.it, nella ferma convinzione che è necessario imparare ad esercitare giorno per giorno il gesto della memoria.

A Catania l’appuntamento è giovedì 25 gennaio alle ore 18.00 alla Feltrinelli di via Etnea 285, con i docenti dell’Università di Catania Pinella Di Gregorio, storica contemporaneista, Stefania Mazzone, storica del pensiero politico, e Giuseppe Speciale, storico del diritto medievale e moderno; presente anche Saul Meghnagi, pedagogista e consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Gli ospiti coinvolgeranno il pubblico con questioni attinenti al Giorno della Memoria, iniziando con una riflessione sul saggio di Franco Cuomo, I dieci. Chi erano i professori che firmarono il “Manifesto della razza” (Bonanno) per dare spazio alle domande cruciali che pone: quale mistero si cela dietro l'intoccabilità dei professori che nel 1938 sottoscrissero il "Manifesto della razza"? Per quale motivo non vennero rimossi dalle cattedre universitarie alla caduta del fascismo ma reintegrati nei loro privilegi nonostante la colpa di avere legittimato la deportazione in Germania di ottomila ebrei? In che consisteva la "originalità" del razzismo italiano, tanto decantata da Mussolini, rispetto a quello tedesco? Ruota intorno a questi interrogativi la ricerca svolta da Franco Cuomo in una delle pagine meno investigate della Shoah italiana.

Un percorso a tappe, lungo oltre 10 giorni, che si arricchisce anche di suggerimenti e consigli di lettura per chi desidera scoprire, approfondire e semplicemente non dimenticare una delle pagine più buie della nostra Storia collettiva: da Se il mio cuore fosse pietra (Feltrinelli) di Titti Marrone a Uno strano destino (Solferino) di Liliana Segre, da Le benevole (Einaudi) di Jonathan Littell a Ognuno muore solo (Sellerio) di Hans Fallada, per citarne alcuni.