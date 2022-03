Ferdinando Scianna, una mostra a Milano

Milano - "Una mostra che considero per me conclusiva".

Si inaugura il prossimo 22 marzo, a Palazzo Reale a Milano, la grande mostra antologica del fotografo siciliano Ferdinando Scianna, Viaggio, Racconto, Memoria, che ripercorre sessanta anni di lavoro con e intorno alla fotografia.

"Particolarmente piacere mi fa che questa mostra- che considero, ed è, per me conclusiva – avvenga in uno dei luoghi espositivi più prestigiosi del Paese, e soprattutto a Milano, dove vivo da cinquanta anni e considero la mia città -scrive Scianna-. Una mostra alla quale ho lavorato a lungo, con il prezioso aiuto di amici affettuosi e generosi, e che per questa occasione è stata arricchita di due nuove importanti sequenze.

La mostra sarà preceduta di pochi giorni, dalla riproposizione di un’altra occasione espositiva, al Castello reale di Bellinzona, di un importante lavoro su Dormire, forse sognare. Quasi un’introduzione alla mostra di Milano".