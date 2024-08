Ferragosto "Al Velico" a Maganuco

Modica - “Questo di inizio Agosto è stato un periodo intenso e ricco di emozioni qui “Al Velico”. Abbiamo vissuto, insieme a tutti coloro che ci hanno frequentato, momenti indimenticabili. A partire dalla partecipatissima “Sup Race” gara di Sup e windsurf, non ci siamo più fermati” sostengono Elia e Ruggero Cicciarella direttori sportivi di “Al Velico”, scuola vela, Sup e windsurf di Maganuco frazione marittima di Modica.

E ciò che impegna lo staff di “Al Velico” in questo torrida estate agostana non è “l’assalto” a lettini ed ombrelloni ma la “sete” di sport dei frequentatori, molti nuovi arrivati e gran numero di presenze abituali.

Sono numerosi coloro che, dopo l’esperienza estiva tornano “Al Velico” che, come l’anno scorso e gli anni ancora precedenti, non si ferma nemmeno durante i fine settimana invernali.

Così come durante l’autunno si “passano le acque” nelle terme, durante l’estate in quel di Modica si tempra il corpo con gli sport acquatici, supportati dallo staff di istruttori di “Al Velico” e ristorati dalle apprezzatissime specialità proposte dalla Bar Chef Caterina che per la loro preparazione si ispira alla alimentazione consapevole (tra le bevande si raccomanda Ginger Beer un mix con alcool quasi zero a base di zenzero fermentato).

“Insieme alla mia collega Arianna, curiamo con attenzione la preparazione del cibo e la scelta degli ingredienti che siano frutto di una agricoltura naturale. Il cibo – sostiene inoltre Caterina che insieme ad Arianna gestisce il “Fresh Bar” – soprattutto per chi pratica attività motoria deve apportare carica vibrazionale, ritmo, frequenza energetica”.

Insomma, “Al Velico” non è uno stabilimento balneare, ma un centro sportivo dove si va soprattutto per pagaiare, surfare, veleggiare, ma non solo, si va anche per nuotare, prendere il sole, nutrirsi consapevolmente con preparazioni adatte ad integrare il dispendio di energie, per ascoltare buona musica, socializzare e per relax.

Tra i punti di forza di “Al Velico” sono i ragazzi che si prodigano per assicurare il necessario supporto a sportivi e appassionati che vogliono fruire delle attività offerte da “Al Velico”.

Giovanissimi, praticanti e buoni conoscitori ognuno delle attività sportive che condivide con principianti ed appassionati. È di recente capitato che, coordinati da Elia Cicciarella nel giro di 10 minuti, non di più, gli operatori, in pausa pranzo, chiamati al telefono erano in acqua ad assistere 12 persone arrivate improvvisamente “Al velico”. Ma non capita di rado assicurano i dirigenti di “Al Velico”!

Davvero encomiabile! Ed ognuno degli istruttori e collaboratori vive il volontariato prestato “Al Velico” con una convinta e motivata adesione. Simone: “Sono cresciuto in questa spiaggia ed amo questo posto. Qui ho incontrato i miei coetanei, diventati amici, assieme ai quali sono cresciuto. Stare qua ed aiutare, non è lavorare”.

“Da quattro anni offrire d’estate la mia disponibilità – dice Eva – è diventata una passione. Adoro insegnare ai bambini i segreti della vela e del Sup ed è piacevole conoscere gente nuova”. Per Matteo impegnarsi “Al Velico” è un modo piacevole ed utile per stare con gli amici, inoltre, anche lui “Insegnare ai bambini mi gratifica molto” dice. Lapidaria Flavia che oltre a fare come gli altri l’istruttrice è la “Front Woman” e la curatrice dell’agenda quotidiana del circolo, “Al Velico è la mia seconda casa”.

Elena, conoscitrice e praticante di diverse discipline dice di frequentare fin dall’età di 5 anni “Al Velico” che nel corso degli anni ha avuto diverse ragioni sociali.

Negli anni si è unita a lei la sorella Francesca altra assidua collaboratrice di “Al Velico”. “All’età di 13 anni mi sono appassionata del Windsurf ed ho imparato a bordeggiare con una certa competenza – ricorda Elena - Vista la mia passione per la vela papà comprò un Trident sul quale veleggiavamo con tutta la famiglia. La mia infanzia, la mia adolescenza ed ora la mia maggiore età sono quindi indissolubilmente legate al mare, alla vela

. Al Velico tutte queste esperienze insieme, “All in one”. ed “Al Velico”.

Patrimonio di ricca umanità, passione, responsabilità e competenza

ULTIM’ORA: Assistite da esperti durante la schiusa sono entrate in mare, grazie ad un corridoio precedentemente predisposto, circa 200 esemplari di Caretta Caretta i cui siti ove erano state deposte le uova sono limitrofi “Al Velico”.

Per lezioni e pratica individuale di Sup, Windsurf, Kaiak, Vela su Optimist, Trident, X14, per noleggiare pedalò e scivolo è indispensabile prenotare con qualche giorno di anticipo al numero: 379 123 4349