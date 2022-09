Festa del Formaggio, ragusano l'unico caseificio siciliano aderente

Ragusa - Un solo caseificio siciliano aderisce alla 5° edizione di “Caseifici Agricoli Open Day: La Festa del Formaggio”: il doppio Open Day, il 10 e 11 settembre prossimi, in cui 60 aziende artigianali di 15 diverse regioni italiane apriranno i cancelli al pubblico per degustazioni, visite in fattoria, passeggiate nella natura e laboratori didattici per bambini.

Parliamo dell'Azienda Agricola "Masseria Ventosa" di Piana Matarazzi, nel territorio comunale di Ragusa. L’obiettivo è raccontare da vicino il mondo degli allevatori, le loro mansioni quotidiane, la cura degli animali da latte - bovini, ovini e caprini - e la produzione di formaggi artigianali di spessore, che da sempre caratterizzano il territorio nazionale, tra cui il nostro famoso caciocavallo Dop.