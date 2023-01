Fiaccolata per l'Iran a Ragusa

Ragusa - Una Fiaccolata per L’Iran è l’iniziativa voluta dalle associazioni religiose e laiche, per manifestare il sostegno a favore del popolo iraniano, contro la brutale repressione del regime e la condanna a morte. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini a partecipare, insieme alle istituzioni civili e religiose, venerdì prossimo 20 gennaio alle ore 19.00 a Ragusa da Piazza del Popolo, da dove partirà la fiaccolata, fino ad arrivare a Piazza San Giovanni, per essere simbolicamente vicini all’Iran repressa dalla dittatura.

"E’ vergognoso che nel 2023 il mondo è costretto ad ascoltare notizie anacronistiche di manifestanti che vengono condannati a morte in processi farsa e impiccati pubblicamente perché protestano contro un regime oppressivo e liberticida", scrivono gli organizzatori.