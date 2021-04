Ficarra e Picone su Netflix con "Incastrati"

Ficarra e Picone si cimenteranno nelle riprese di una serie in streaming dal titolo Incastrati, approdando su una delle piattaforme streaming più famose del mondo.

Le riprese saranno nelle mani della società di produzione palermitana Tramp Limited srl, e inizieranno il 26 aprile per le prime scene girare in interni. Poi si sposteranno all’esterno a partire dal 6 maggio e fino all’11 dello stesso mese. A confermare l’avvio delle riprese ma soprattutto i luoghi in cui sarà girata la serie Incastrati, arriva un’ordinanza del Servizio Mobilità urbana del Comune di Palermo. Come riportato dal documento, infatti, il set sarà allestito tra le vie e le piazze principali del capoluogo siciliano.

Il direttore della fotografia Daniele Ciprì non si è sbilanciato: “La trama non posso rivelarla. Perché non racconto mai quello che fanno gli altri registi, perché Salvo e Valentino non vogliono e perché Netflix, se lo fai, ti caccia dal set”. Quanto a Ciprì, per il celebre fotografo palermitano Incastrati non è la prima collaborazione con Netflix, né con Ficarra e Picone. Ha già lavorato sul set di Zero, disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 21 aprile, e al film Il primo Natale.