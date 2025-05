Fiorella Mannoia in concerto a Modica

Modica - L'estate modicana si preannuncia vibrante e ricca di emozioni grazie a “In Teatro Aperto”, la rassegna estiva organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, con il patrocinio del Comune di Modica, dell'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell'Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell'on. Ignazio Abbate, e con il sostegno di diversi partner. Sono stati svelati i primi grandi nomi della stagione 2025: The Kolors, Cristiano De André e Fiorella Mannoia saranno tra i protagonisti di una manifestazione che trasformerà i luoghi della Contea in palcoscenici diffusi, tra musica e teatro, pensati per coinvolgere residenti e visitatori, in un dialogo continuo tra cultura e territorio.

The Kolors, la band capitanata da Stash (voce e chitarra), con Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso), dopo una serie di sold out nelle principali capitali europee, approda in Sicilia con il tour “Summer 2025”, che farà tappa sabato 9 agosto all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica. Il gruppo ha raggiunto il grande successo nel 2015 con la vittoria della quattordicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, imponendosi sulla scena musicale italiana grazie a un sound energico e internazionale. Il loro sarà uno show esplosivo che farà ballare il pubblico sotto le stelle, tra effetti scenici, hit radiofoniche e tanta adrenalina, incluso il recente successo sanremese “Tu con chi fai l’amore”. Mercoledì 13 agosto, sarà la volta di Cristiano De André, con lo spettacolo “De André canta De André”, un concerto intenso e poetico dove la musica d’autore si intreccia con l’impegno civile. Il suo repertorio, arricchito dai brani del padre Fabrizio De André e da quelli del suo percorso artistico, troverà un’eco speciale nella suggestiva cornice dell’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, sospesa tra cielo e mare. Sabato 30 agosto, ad emozionare il pubblico sarà l’inconfondibile voce di Fiorella Mannoia, una delle più amate interpreti della musica italiana. Il concerto “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra” sarà un viaggio avvolgente tra passato e presente, con brani che parlano al cuore e allo spirito, un abbraccio di parole e note per una serata di rara intensità.

“Siamo entusiasti di poter ospitare artisti di tale livello. I loro concerti saranno vere feste sotto il cielo stellato, capaci di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Garibaldi – Con “In Teatro Aperto” vogliamo offrire occasioni di bellezza e condivisione che valorizzino il nostro territorio, vere attrattive per i tanti turisti che ogni estate scelgono di visitare i nostri splendidi luoghi”. I biglietti per assistere ai concerti sono già disponibili sui circuiti Ciaotickets e TicketOne.