Confeserfidi e Edufin: Crowdfunding e finanza al servizio della folla

In occasione del quarto anno del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, promosso dal Comitato per l’educazione finanziaria, la Fondazione Confeserfidi aderisce all’evento con una diretta streaming dal titolo “Crowdfunding: la finanza al servizio della folla”.

L’iniziativa mira a trattare il fenomeno del finanziamento dal basso, noto con il termine inglese di “Crowdfunding”, tramite ospiti d’eccezione.

In diretta streaming, Giancarlo Giudici (Professore associato di Finanza aziendale presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, direttore dell’Osservatorio CrowdInvesting) e Angelo Rindone (fondatore di Produzioni dal Basso, CEO di Folkfunding Srl, Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana dell’Equity Crowdfunding – AIEC) spiegheranno i motivi per cui tale particolare strumento di finanza alternativa può rappresentare il futuro di imprenditori, investitori e cittadini.

L’evento – che si terrà venerdì 15 ottobre p.m., dalle ore 18:15 alle 19:15 – sarà totalmente gratuito e accessibile a tutti, direttamente dalla pagina Facebook della Fondazione Confeserfidi.

Per partecipare: https://www.facebook.com/events/614564376585353?ref=newsfeed