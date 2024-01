Foto, i Segnali di Vita di Matteo a Catania

Catania - Dal 1 febbraio a Catania la mostra fotografica di Andrea Matteo Petrelli dal titolo "Alle spalle la città". Fotografo conosciuto a Catania per la pagina instagram "Segnali di vita", con chiaro riferimento a una canzone di Franco Battiato, Andrea Matteo Petrelli va in mostra a piazza Scammacca.

"Alle Spalle la Città: I bagnanti di Licuti in una mostra -racconta Matteo-. Da anni racconto abitudini e scorci della mia città con le immagini. Attraverso la ormai nota pagina Instagram Segnali di vita ho tentato di mostrare ciò che vi accadeva intorno. Ho deciso di realizzare una mostra fotografica per rendere omaggio a questo andirivieni urbano. San Giovanni Licuti e i suoi bagnanti sono i protagonisti di questa storia".

"San Giovanni Licuti è un luogo in cui il divenire delle stagioni è insignificante. Che ci sia un duro inverno, la amabilità della stagioni miti e malinconiche come un autunno senza sole, o la precocità della nostra primavera insulare, infinito prologo d’estate, o ancora quest’ultima: calda e rabbiosa; la spiaggia nera di Catania è sempre dimora di bagnanti. Habitué dediti alla dolce pigrizia, al sacrosanto diritto del sale sulla pelle, al suono del mare in bonaccia o in burrasca. Essendo Licuti, unica spiaggia balneabile del centro, vi si affacciano tutti i ceti, le etnie, le generazioni che una città contemporanea ha fatto propri. Dentro questo smilzo e sgangherato porticciolo periferico si prostra chi ha la necessità del riposo, lontano dal divertimento obbligato, dall’entusiasmo degli affaticati. Licuti come riposo, come riflessione, come silenzio; tutto questo con alle spalle la città".

Inaugurazione il primo febbraio in piazza Scammacca alle 19,30.