Fotografia e biodiversità, una collettiva a Ragusa

Ragusa - Il Centro Commerciale Culturale di via Matteotti cuore green di Ragusa con la prima edizione di De Rerum Natura. Dal 16 luglio al 16 agosto, gli spazi di via Matteotti apriranno le porte a una serie di iniziative che mettono il mondo che ci circonda al centro dell’obiettivo. Anzi, in realtà degli obiettivi. Quelli di otto appassionati di fotografia che si sono assunti l’onere di interpretare e fissare, attraverso i propri scatti, la biodiversità del territorio.

Accanto alla selezione delle immagini di Nunzio Brugaletta, Giovanna Busso, Elvira Dipasquale, Manuela Distefano, Gianni Mazza, Paulina Nowakowska, Gianna Spada ed Emanuele Tumino, De Rerum Natura sarà anche il contenitore per una serie di interessanti incontri che si svilupperanno nelle quattro domeniche dell’apertura della mostra. Relatori degli incontri saranno Felice Placenti, Giancarlo Tiné, Giuseppe Pitino, Carlo Cappuzzello, Karina Lukasik e Gianni Tumino. I temi degli incontri, grazie al collante della passione fotografica, consentiranno un punto di vista d’eccezione sugli aspetti più segreti della biodiversità. Info: De Rerum Natura: collettiva fotografica, incontri e racconti su biodiversità e ambiente Centro Commerciale Culturale, via G. Matteotti 61, Ragusa 16 luglio-16 agosto – ore 09-13 e 16-20,30 Ingresso libero