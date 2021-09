Fotografia, mostra di Steve McCurry a Biancavilla

Biancavilla, Catania - Il Comune di Biancavilla, la Besharat Arts Foundation e il Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” inaugurano la mostra fotografica permanente “Faces of Innocence” di Steve McCurry e “Beauty of Nature” di Saro Di Bartolo.

Steve McCurry è un fotografo statunitense, uno dei fotografi della prestigiosa Magnum Photos, che ha spaziato con i suoi reportage in più generi, dalla street photography alla fotografia di guerra e dalla fotografia urbana al ritratto come la celebre fotografia Ragazza afgana, inserita nella mostra.

Saro Di Bartolo, siciliano, è stato definito un meticoloso cultore del particolare. Le sue immagini si distinguono per il valore compositivo, lo scrupolo nella ricerca dell’inquadratura migliore, la cura sottile di ogni dettaglio.

Entrambi i fotografi sono rappresentati dalla “Besharat Art Gallery”, che ha sede ad Atlanta in Georgia (USA) e a Barbizon in Francia.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Art in Schools”, concepito e realizzato dal mecenate americano Massoud Besharat, il quale ha donato alla Sicilia ben 600 capolavori della fotografia d’autore. La mostra sarà inaugurata martedì 28 settembre 2021 alle ore 18.00 presso il plesso “Guglielmo Marconi”, in via Vittorio Emanuele n.189, Biancavilla. Nel rispetto della normativa vigente, prima di accedere alla struttura scolastica, ogni partecipante dovrà esibire il QR Code della certificazione verde (Green Pass) e indossare la mascherina