Francesco Gabbani in concerto a Noto

Noto - Due tappe in Sicilia per Francesco Gabbani che a luglio inizierà il suo tour estivo 'Ci vuole un fiore'. Il cantautore sarà il 10 agosto sulla Scalinata di Noto e l'11 a Marsala, all'Arena Piazza della Vittoria, e i biglietti per i due concerti sono già in vendita nei circuiti autorizzati. Con il nuovo tour, che prende il nome dal suo one man show andato in onda il 14 e il 21 aprile in prima serata su Rai1, Gabbani prosegue nel suo intento di provare a sensibilizzare il pubblico, attraverso parole e musica, sulle tematiche legate all'ambiente e al futuro del nostro pianeta.

"Ho scelto di dare al mio nuovo tour estivo il titolo 'Ci Vuole un fiore' - racconta Gabbani - perché avrà un filo conduttore con il senso del programma televisivo. Sto infatti lavorando ad un concerto nuovo che mette al centro la musica e la sua dimensione live e che prevede in scaletta, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del mio percorso artistico fino ad oggi, anche brani che raccontano la bellezza del nostro pianeta e brevi monologhi scritti appositamente per lo spettacolo. Il mio intento, con questo tour, è quello di provare, in un modo non invadente ma piacevole, a sensibilizzare il pubblico che verrà ad assistere al concerto proprio sulle tematiche del rispetto dell'ambiente e il rapporto con la natura". Il tour è prodotto da Artist first/Albagabba/432.