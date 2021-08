Francesco Riccotti e il paradosso Scicli

Scicli -Sarà presentato mercoledì 18 agosto alle 21,30 in piazzetta Aleardi a Scicli il libro dell'avvocato Francesco Riccotti dal titolo "Conversazioni sul paradosso Scicli" (Edizioni Il Minuto d'Oro).

Cosa è successo a Scicli? Perché negli ultimi vent’anni le amministrazioni non hanno avuto pace? Cosa è successo ai partiti politici? Queste sono soltanto alcune delle domande che hanno stimolato il ragionare dell’autore di questo piccolo volume che non vuole dare risposte a questi o ad altri quesiti, ma che si propone come strumento per una riflessione sulla fragilità della democrazia.

Francesco Riccotti è nato a Scicli nel 1953. Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha vissuto nella capitale gli anni più drammatici del terrorismo. Avvocato cassazionista è stato tra i fondatori della Camera Penale di Modica e ha ricoperto l’incarico di Direttore della Scuola di Formazione del Penalista.

Non ha trascurato l’impegno socio-politico.