Fumarole a Ragusa, volete dare una mano o fare solo filmati? VIDEO

Ragusa – “Ricordate la Terra dei Fuochi di qualche anno fa? Bene dalle nostre parti, grazie alla mano impazzita di molti possessori di coltivazioni in serra e alla totale assenza di un controllo da parte delle autorità locali che preventivamente scongiuri questo scempio, prende piede il fenomeno delle cosiddette "fumarole" che, oltre al danno ambientale, rappresenta un enorme rischio per la popolazione che abita questi luoghi.

Con queste parole, e questo filmato, l’associazione no profit RagusAttiva dà appuntamento a tutti i volonterosi domenica prossima, 19 settembre - in occasione del World CleanUp Day - alle ore 9 presso il rifornimento Nd Petroli di Gatto Corvino: in abiti comodi, guanti e scarponi, per raccogliere un po’ di rifiuti. “L'iniziativa è aperta a tutti coloro abbiano voglia di sporcarsi le mani insieme a noi!” scrivono sulla pagina social del loro evento. L’esempio l’hanno dato giusto ieri due ragazzini pozzallesi.