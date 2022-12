Gara canora “Fuoriclasse Talent” a Vittoria

Vittoria - Gara canora “Fuoriclasse Talent” domenica 11 dicembre al “Picchio Verde” di Vittoria. Sul palco saliranno trenta giovani talenti siciliani che partecipano alla selezione regionale per la scoperta di giovani talenti della canzone.

Fuoriclasse Talent è un format ideato e condotto da Ivano Trau. La manifestazione finale si svolge ogni anno, a settembre, nella città abruzzese di Tortoreto: è preceduta da iniziative regionali per la selezione dei finalisti.

Quella vittoriese è la prima delle cinque tappe siciliane (la prossima si svolgerà a Palermo): durante la serata verranno scelti i concorrenti più talentuosi che parteciperanno poi alla finale nazionale del prossimo settembre 2023. I partecipanti provengono dalle province di Ragusa, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Palermo.

I concorrenti sono suddivisi in quattro categorie: Giovanissimi (7 – 11 anni); Teen (12 – 16 anni), Senior (16 – 25 anni); Over (oltre i 25 anni). Saranno premiati i primi per ciascuna categoria, con premi assegnati sia per i partecipanti “free” (dilettanti assoluti, senza nessuna esperienza musicale), sia per i partecipanti “prof” (concorrenti provenienti da scuole di canto o licei musicali).

Nella categoria Giovanissimi è prevista una sola premiazione. Saranno assegnati anche il “Premio della Critica”, il premio per il “Migliore interprete”, la “Migliore presenza scenografica”, la “Migliore tecnica vocale”, il “Migliore inedito” (individuato tra i concorrenti che avranno presentato un brano inedito). La selezione di “Fuoriclasse Talent” è organizzata da Gianni Chessari, Carmen Denaro e Danilo Crisafulli (in arte “Dany e Carmen”, referenti per la Sicilia della manifestazione).

A condurre la serata sarà Marco Senise.