Gianluca Gotto a Ragusa

Ragusa - Gianluca Gotto sarà al teatro Duemila di Ragusa il 10 ottobre alle ore 21 con lo spettacolo "Le domande che ti cambiano la vita". Gianluca Gotto è uno scrittore italiano. È nato in Italia, ma ha vissuto in Australia e poi in Canada e ad oggi è un nomade digitale: scrive articoli e libri mentre gira per il mondo. Sul suo blog "Mangia Vivi Viaggia" condivide esperienze di vita e di viaggio.