Gianni Morandi: "Interrompo il tour per un intervento chirurgico"

Bologna - Gianni Morandi è costretto a interrompere il tour per affrontare un intervento chirurgico. Lo ha annunciato lo stesso cantante sulle sue pagine social. "Ho tenuto il mio 36esimo concerto al Teatro Duse di Bologna e ora devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni". Morandi prosegue il lungo percorso di riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra dopo l’incidente avvenuto a marzo dello scorso anno nella sua abitazione nel Bolognese.

"'Stasera gioco' in casa è stata un’esperienza fantastica e- tiene a sottolineare Morandi in un post - vorrei ringraziare i due musicisti che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio di musica e canzoni, Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra. Poi un grazie a tutti i miei collaboratori, ai tecnici del suono, delle luci, ai macchinisti e alla grande famiglia del Teatro Duse con il direttore Gabriele Scrima che mi ha accolto facendomi sentire a casa. Ma soprattutto voglio ringraziare gli amici di MorandiMania e tutti VOI che in migliaia, da ogni parte d’Italia, siete venuti ad incontrarmi, ascoltarmi e a farmi sentire il vostro affetto.

Speriamo di rivederci presto!".

In un incidente domestico, mentre stava bruciando alcune sterpaglie in giardino, il cantautore si era procurato ustioni sul 15% del corpo, alle mani, alle gambe e ad un orecchio, ed è stato ricoverato all’Ospedale Bufalini di Cesena per 27 giorni. Dopo essere stato dimesso, è tornato a casa riprendendo piano piano la vita di tutti i giorni. Lo scorso settembre il cantante è stato in vacanza a Palermo con la moglie Anna.