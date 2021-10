Gigi Proietti, a un anno dalla sua morte Speciale TG1 di Cinzia Fiorato. VD

Roma - A Speciale TG1, domani sera domenica 31 ottobre, ore 23.40 su Rai Uno Cinzia Fiorato ricorda Gigi Proietti a un anno dalla sua morte.

A Speciale Tg1 l’omaggio di Cinzia Fiorato a un artista immenso, “per dire ancora grazie- sottolinea la giornalista del TG1- al nostro ultimo mattatore, che ci ha regalato tante incontenibili risate liberatorie. Nei nostri cuori, nella storia del teatro italiano, nella Roma più bella, ci sarà lui, Gigi, per sempre”.

“Un grande protagonista del teatro italiano- dice ancora Cinzia Fiorato- un attore completo, amato e popolare. Straordinario talento comico ma anche maschera drammatica. Gigi Proietti ci ha lasciato un anno fa e il dolore per la sua perdita è ancora vivo in chi lo ha amato e gli è stato vicino, nel privato e nell’amicizia, così come incolmabile è il vuoto artistico che oggi sente il suo amato pubblico”.

Dagli esordi come cantante di pianobar alla direzione artistica di un gioiello del teatro italiano, quel Globe Theatre di Roma che ha fortemente voluto, nel solco della sua proverbiale dedizione ai giovani talenti e del suo amore per William Shakespeare. “I suoi affetti più cari – aggiunge Cinzia Fiorato nel suo Speciale TG1, lo ricordano in un abbraccio corale di amore e di orgoglio per essere stati parte della sua vita. Un racconto a tratti inedito, fatto di momenti intimi di condivisione e di aneddoti, che ci restituisce l’immagine di un uomo generoso, buono, che non si è risparmiato nella professione e nell’amicizia”.

Nato a Roma il 2 novembre 1940, appassionato musicista e cantante fin dalla giovinezza, Proietti durante l’università si avvicina al teatro sperimentale. Nel 1970 trionfa nel musical 'Alleluia brava gente'. “Da allora- ricorda Elisabetta Stefanelli- la sua carriera è una serie di successi a teatro, al cinema e in televisione. È anche doppiatore, tra gli altri di Marlon Brando, Robert De Niro, Dustin Hoffman ma anche del primo Rocky e del funambolico genio di Aladdin ("molto divertente ma faticoso") fino a Enzo, il saggio golden retriever protagonista di Attraverso i miei occhi. Poi regista e poeta teatrale. In circa 50 anni di attività ha così collezionato 33 fiction, 42 film, 51spettacoli teatrali di cui 37 da regista, oltre ad aver registrato 10 album come solista e diretto 8 opere liriche”. Una carriera teatrale, da A me gli occhi please, passando per Shakespeare, che aveva riassunto in uno spettacolo Cavalli di battaglia scelto per festeggiare nel 2016 i suoi 50 anni in scena coronati dalla direzione quindicennale dell’elisabettiano Globe Theater di Roma.

Veniamo all’autrice dello Speciale TG1 dedicato al grande Proietti. Cinzia Fiorato conduttrice, caposervizio e inviata del Tg1, nel 2004 è abilitata dalla Rai alle zone di crisi e di guerra. Cura e conduce la rubrica del Tg1 "Miti D'Oggi". Nella stagione 2008-2009 è tra i conduttori di Uno mattina su Rai 1. Dal 2009 torna alla conduzione del Tg1. Dal 2010 è agli Speciali Tg1, dove si occupa di cultura e spettacolo con particolare riferimento alla musica. È membro della commissione Pari Opportunità dell'Associazione Stampa Romana.