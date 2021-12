Giocoleria, circo di strada, clownerie a Marina di Ragusa

Ragusa - Arriva a Marina di Ragusa il Wonderful Show: spettacoli di giocoleria, circo di strada, clownerie, fuoco ed equilibrismo animeranno Piazza Duca degli Abruzzi nei pomeriggi di sabato 11 e domenica 12 dicembre, a partire dalle 16:30.

In un’atmosfera natalizia, dopo i successi di Padova Street Show, Abano Street Circus e Rubano Street Show, Carnemolla porta nella piazza della sua città di origine una serie di spettacoli per allietare famiglie, bambini e ragazzi della frazione balneare di Marina di Ragusa. “Cerco di fare arrivare un po’ di attività culturali e di intrattenimento di qualità a Marina di Ragusa - spiega Antonio Carnemolla - soprattutto in inverno quando si perde tutta la vivacità estiva. Lo faccio per i bambini, per le famiglie e per tutta la comunità del mio paese mettendo in capo l’esperienza di questi anni e pensando di poter portare del divertimento e di fare qualcosa di buono e di bello”.

Si comincia sabato 11 dicembre con l’esibizione dei Tre per uno e con il loro spettacolo di equilibrismo, per poi proseguire con Mr. Sandman (giocolerie e fuoco). Domenica 12 dicembre sarà la volta di Valerie Bla Blacon le sue clownerie e di Circo Balocco con spettacoli di strada per chiudere con una esibizione di Mr. Sandman.

L’evento è organizzato da Antonio Carnemolla, ideatore di Street Show Festival, il format per spettacoli di Artisti di Strada e Circo Contemporaneo attivo su tutto il territorio nazionale creato nel 2012 dallo stesso Carnemolla (Artista di Strada dal 1997) per l’Associazione Culturale Street Film, con il sostegno del Comune di Ragusa.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Obbligo l’uso della mascherina. www.streetshowfestival.com