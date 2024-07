Gioia Nigro sfila nella scalinata della Cattedrale di Noto

Noto - La sciclitana Gioia Nigro, 15 anni, sfilerà a Noto nella scalinata della Cattedrale di Noto in occasione di un defilè della giovane stilista netina Elisa Maria Pia Puma il 31 luglio prossimo. Gioia è stata eletta Miss Simpatia lo scorso anno nella sfilata Miss Fiat 500 a Scicli, e poi ha sfilato in abito da sposa nella scalinata di San Pietro a Modica. Ama il mondo del make-up e studia per diventare una brava make-up artist.

Nell'esperienza di Noto sarà al suo fianco la stilista Elisa Maria Pia Puma, 19enne, fin da piccola considerata figlia d’arte, dal padre e il nonno musicisti e la mamma, amante dell’arte e della bellezza, nipote di una nonna materna che ha avuto una grande passione per la moda.