Giorgia in concerto al teatro Greco di Siracusa

Siracusa - Dopo uno straordinario 2024, che l’ha vista protagonista tra musica, tv e cinema, Giorgia si prepara a incantare nuovamente il suo pubblico con un 2025 ricco di appuntamenti imperdibili. L’artista, in gara al Festival di Sanremo con il brano “La cura per me”, quest’estate tornerà live in tre location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come saprei”, brano iconico con cui nel 1995 vinse proprio il Festival.

Oltre alla data del 25 luglio al Teatro Greco di Siracusa si aggiunge quella del 26 luglio, per la nuova edizione della rassegna di spettacoli Stelle al Teatro – Siracusa organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Siracusa, il Botteghino e GG Entertainment.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ciao tickets, sui circuiti e nei punti vendita abituali.