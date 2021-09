Giornata della speleologia a Cava Cugno

Modica - Continua l’attività di promozione del territorio ibleo da parte dell’Associazione Esplorambiente e questa volta in occasione della Giornata della Speleologia, giunta ormai alla 15a edizione. Proprio domenica 26 settembre, dopo il raduno alle ore 8:30 in Piazza Italia a Scicli, di fronte la Chiesa Madre, si raggiungerà l’area carsica di Cava Cugno in territorio di Modica. La macroforma carsica appare come un quinta scenografica di rara bellezza paesaggistica, folta da secolari e imperiosi alberi di querce e carrubi.

Numerosi sono gli aspetti speleologici naturali e artificiali da poter cogliere per tutto il percorso, lungo circa 5 chilometri, rappresentati da grotte, fenditure, ipogei funerari, zone rupestri, le cui bocche si aprono sui versanti ripidi e rocciosi.

Vari ed importanti sono le testimonianze dell’attività agricola svolta fino al secolo scorso: casolari, scalinate, cisterne, muri a secco, mulattiere, terrazzamenti, aie, abbeveratoi di cui uno di pregevolissima manifattura, estrema bellezza ed unicità nel suo genere.

Panorami mozzafiato, fino a potersi definire delle vere e proprie finestre artistiche, sulla verde vallata, sui tenui e delicati grigi versanti, sugli azzurri quasi confusi del mare e del cielo, possono godersi.

Infine la possibilità di cimentarsi in una progressione verticale su corde con strumenti e tecniche speleologiche.

Un’intera giornata immersi nella natura e lontani dalle attività moderne per poter coniugare benessere fisico e mentale.