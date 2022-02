Giornata Internazionale della Guida turistica alla Croce di Scicli

Scicli - Domenica 27 febbraio si terrà a Scicli, presso il Convento della Croce, la Giornata internazionale della Guida Turistica organizzata dall’Associazione delle guide turistiche della Provincia di Ragusa (AGT Ragusa), con il patrocinio del Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica. L’evento, istituito nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide, ha come intento quello di promuovere la figura della guida turistica abilitata e di valorizzare monumenti e siti di straordinaria importanza ma poco conosciuti. Quest’anno la scelta del Convento della Croce è finalizzata a far conoscere uno dei pochi monumenti sopravvissuti nell’area iblea al terremoto del 1693.

Fondato intorno al 1500 da Giovanni Morifet, il complesso di S. Maria della Croce domina, dall’alto della collina su cui sorge, l’abitato moderno di Scicli. È fra i più antichi conventi dei Minori del terz’ordine di S. Francesco in Sicilia. Comprende la chiesa della Madonna di Sion, dall'elegante facciata in stile gotico catalano che ingloba, come sacrestia, un piccolo oratorio dalle origini più antiche, un tempo riccamente affrescato. Restaurato solo a partire dalla fine degli anni ’90 dello scorso secolo, il Convento della Croce è aperto al pubblico da qualche anno.

Le guide turistiche dell’AGT di Ragusa offriranno visite guidate gratuite del palinsesto, alle ore 10.00, 11.00 e 12.00. Le visite saranno effettuate nel rispetto delle vigenti normative anti Covid. È previsto il biglietto di ingresso di € 4.00 (ridotto € 2.00). Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 331 204 00 99.