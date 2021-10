Giornata nazionale del trekking urbano a Scicli

Scicli - Domenica 31 ottobre a Scicli il Comune, avendo aderito alla XVIIIa Giornata Nazionale del Trekking Urbano, in collaborazione con l’Associazione Esplorambiente, proporrà un’entusiasmante escursione in ambito cittadino adatta sia per i bambini che per gli adulti con un minimo di allenamento.

Il raduno è previsto alle ore 9:00 in prossimità della Chiesa di Santa Teresa e proseguirà, per una durata di circa tre ore, all’interno del centro storico percorrendo circa 3,4 chilometri e superando un dislivello di circa 100 m, raggiungendo la quota più alta in coincidenza del Colle della Croce. Quivi insiste il complesso monumentale omonimo e si potrà godere di un panorama mozzafiato sulla città vecchia e sul Colle di San Matteo dominato da chiese, castelli, quartieri rupestri e latomie.

Tappe intermedie saranno la Via F. M. Penna, riconosciuta bene dell’umanità dall’UNESCO, cosi come anche il Palazzo Beneventano, poi la Via Loreto e i Quartieri Sant’Orsola, Altobello e San Giuseppe. Superata la Croce si punterà al monumentale abbeveratoio di Via Libertà e alla meta finale che sarà la Villa Penna.

Consigli utili:

scarpe da trekking, cappellino, acqua da bere, snack, macchina fotografica