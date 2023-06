Scicli - Giovanni Caccamo per la prima volta in concerto a Scicli. L'Ail, l'associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma di Ragusa presenta una serata dal titolo “La Cura”, in occasione della Giornata Nazionale Ail 2023.

L’evento è in programma domenica 2 luglio, a partire dalle ore 20, presso Villa Penna a Scicli. Ospite sul palco, accanto ai volontari che quotidianamente si spendono per i malati e le loro famiglie, Giovanni Caccamo.

L'evento in occasione della raccolta dei fondi del 5 per mille in favore dell'Ail.