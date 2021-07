Gli ortopedici siciliani a convegno a Ragusa

Ragusa - Nell’hotel Poggio del Sole di Ragusa, il 16 e 17 luglio 2021 – in occasione del congresso regionale di ortopedia - gli esperti, che arriveranno da tutta l’isola, dibatteranno sulle fratture del gomito e le protesi d’anca a doppia mobilità. Responsabile scientifico del congresso è Giorgio Sallemi, direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia dell’ospedale "Giovanni Paolo II” di Ragusa e presidente regionale dell'Asoto – Associazione Siciliana Ortopedici Traumatologici Ospedalieri.

La prima giornata sarà dedicata alle fratture del gomito, con la discussione di casi clinici e una lettura magistrale. L’indomani il confronto sarà sulle protesi totali d’anca a doppia mobilità.

«Finalmente torniamo ai congressi in presenza – dichiara Sallemi -. Nel nostro lavoro è fondamentale che i temi affrontati vengano dibattuti con uno scambio autentico e diretto, che i webinar purtroppo non agevolano. L’apprendimento non può essere solo frontale, ma ha bisogno di una discussione e poter tornare in presenza, ha vantaggi insostituibili. Durante il congresso, metteremo a confronto le nostre esperienze, in uno scambio virtuoso tra vecchie e nuove generazioni di ortopedici».