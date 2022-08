I Caturru in teatro a Modica

Modica - Sta per concludersi l'intensa terza stagione di “InTeatroAperto”, la rassegna culturale estiva organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Appuntamenti che hanno emozionato, divertito, coinvolto gli spettatori che, come in un viaggio tra le arti, hanno potuto godere di splendide esibizioni musicali, affascinati concerti, divertenti spettacoli teatrali. Manca un ultimo imperdibile e comicissimo appuntamento e poi potrà chiudersi il sipario su una delle stagioni più ricche e apprezzate del territorio. Sarà un'esilarante commedia dialettale in tre atti ad intrattenere gli spettatori venerdì 2 settembre alle ore 21 presso l’anfiteatro San Giuseppe U Timpuni di Modica.

La compagnia teatrale “I Caturru”, con la regia di Giovanna Drago, proporrà "13, 17... e gn'jattu niuru". L'opera, già portata sulle scene dalla compagnia con notevole successo, ospitata anche dal Teatro Garibaldi di Modica, è pronta a dilettare ora il pubblico di InTeatroAperto con alcuni dei temi più controversi: superstizione e scaramanzia.

Come le credenze popolari possono intrecciarsi alle azioni della quotidianità e quanto credere nella fortuna e nella sfortuna può giocare nella effettiva realizzazione di qualcosa? E allora ecco che i numeri 13 e 17 non sono semplicemente dei numeri, che l'attraversamento di un gatto nero può bloccare il cammino e che comuni oggetti e specifici gesti si possono trasformare in rituali scaramantici diventando dei veri “porta fortuna”. I bravissimi attori, con abile maestria, tra spassosissime battute e comiche scenette, porteranno sul palco tanto divertimento coinvolgendo il pubblico con la loro simpatia. Risate assicurate! In scena gli attori Giovanni Blundetto, Giovanna Drago, Giusy Aprile, Teresa Miccichè, Fabio Miccichè, Franco Conti e Serena Portelli, Lucia Ferro, Angelo Portelli e Alberto Trovato. Scenografia a cura di Luciano Savà, costumista Ornella Pagano.

Spensieratezza, voglia di leggerezza, di distrazione e tanti sorrisi, così si conclude questa fantastica stagione. “Volge al termine una stagione magica, che grazie ai tantissimi appuntamenti di rilievo ci ha regalato divertimento, musica, energia e sano intrattenimento – commenta il sovrintendente Tonino Cannata – Siamo onorati e grati per l'affetto che il pubblico ha manifestato nei confronti della rassegna culturale della nostra Fondazione e questo è sicuramente uno stimolo per continuare a progettare eventi sempre più interessanti e coinvolgenti”.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Modica e dall'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, ed è in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania. Sponsor della stagione: Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Acqua Santa Maria, Avimecc, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. Prenotazioni online attive sul circuito ciaotickets o al botteghino del teatro.