I cori associati siciliani in rassegna ad Agrigento

Agrigento -Si svolgerà domani 1 ottobre 2023 ad Agrigento la XVI rassegna dei cori associati siciliani dal titolo "Ερατώ 2023" organizzata dall'associazione dei cori siciliani Ars Cori. La rassegna partirà da Porta di Ponte con la sfilata dei cori ed arrivo a Piazza don Minzoni. Poi, Santa Messa alle ore 11,30 celebrata dall'Arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano. Nel pomeriggio i cori si esibiranno dislocati in diversi punti della Valle dei Templi per riunirsi alla fine tutti insieme in un unico grande coro accompagnati dalla Banda intercomunale Bellini, davanti al Tempio della Concordia .

Questi i cori partecipanti:

* Associazione Musicale "Giovanni Pierluigi da Palestrina";

* Corale Polifonica Pietro Branchina;

* Coro Magnificat di Agrigento;

* CORO MATER DEI Alcamo;

* Corale Polifonica ANTHEA ODES;

* I Cantori d'Orfeo di Caltanissetta;

* Coro Perfetta Letizia Gela;

* Corale Jonia;

* Eugenio Arena di Messina;

* Note d'Argento di Milazzo (ME);

* Lorenzo Perosi di Misterbianco (CT);

* Coro Claudio Monteverdi Mistretta

* Corale Polifonica "Mater Divinae Gratiae" ;

*Corale Libere Armonie Rosolini;

* Estrella Hermosa di Santa Caterina Villarmosa (CL);

* Schola Cantorum Don Salvatore Romeo.

Per il sud-est Sicilia sarà presente la Corale Libere Armonie di Rosolini, guidata dai maestri Emanuele Calvo di Rosolini e Giuseppe Iozzia di Ispica. La Corale Libere Armonie di Rosolini raccoglie coristi e coriste dei comuni di Rosolini, Noto, Ispica, Pozzallo e Modica. La manifestazione gode del supporto organizzativo del Coro Magnificat di Agrigento, del Patrocinio del Comune di Agrigento, dell’Ente Parco Valle dei Templi e dell’Arcidiocesi di Agrigento e dell'Assessorato Regionale Beni Culturali.