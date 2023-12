I dolci siciliani, dal cannolo alla cassata su Raiplay

Termini Imerese - L’ultima puntata de “I Mestieri di Mirko”, il programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, da lunedì 18 dicembre in esclusiva su RaiPlay, non poteva non soffermarsi sull’elaborata e ben nota pasticceria siciliana. E’ a Termini Imerese, cittadina sulla costa nord della Sicilia, che Matteucci incontra Angelo Pusateri, un pastichef di grande esperienza, assistito da due giovani pasticciere, Chiara e Federica, che cercheranno di insegnargli come creare dolci che rispettino la tradizione siciliana: dalla cassata al cannolo passando per la frutta martorana. Con determinazione il conduttore affronta questa sfida culinaria. Riuscirà nella sua impresa? “I mestieri di Mirko” è un programma di Mariano D’Angelo, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini.

“I Mestieri di Mirko” è disponibile su RaiPlay al link https://www.raiplay.it/programmi/imestieridimirko/stagione-3/stagione-3