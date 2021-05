I frammenti di Cristina Bufardeci e di Karina Lukasik a Ragusa

Ragusa - E' aperta, dal 17 al 30 maggio, presso i locali del centro servizi culturali di via Diaz, a Ragusa, la mostra "Frammenti", un progetto che mette in comunicazione la pittura di Cristina Bufardeci e la fotografia di Karina Lukasik con lo scopo di creare un dialogo su tre visioni differenti del mondo attorno a noi.

L'esposizione è suddivisa in tre temi: Frammenti del tempo è una serie di foto che catturano nell'immagine oggetti di uso comune del passato in un contesto di luci e ombre, dando al fruitore la sensazione di poterne cogliere l'anima. Frammenti dell'anima é una serie di dipinti, alcuni a pastello e altri ad olio, che ti accompagnano in un viaggio negli sguardi delle persone ritratte, anche in questo caso l'intenzione è quella di far entrare il fruitore in comunicazione con l'anima dei volti catturati dalla pittura, quasi a creare un'empatia inaspettata.

Frammenti di impronte invece è una traduzione del mondo visto con gli occhi delle artiste, è un cogliere dei dettagli e dargli una vita propria, come se fossero delle entità vive e dinamiche.