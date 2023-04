"I migliori danni della nostra vita": Marco Travaglio stasera a Catania

Catania - Stasera alle ore 21 il teatro Metropolitan di Catania ospiterà il giornalista, saggista e opinionista italiano, Marco Travaglio con uno spettacolo che racconta, nel consueto stile satirico del direttore de il Fatto Quotidiano, gli ultimi cinque anni di storia italiana: "I migliori danni della nostra vita".

Le principali aree di interesse nell' ambito professionale del giornalismo d'inchiesta sono da sempre per Travaglio la cronaca giudiziaria e l'attualità politica: si è occupato di questioni che spaziano dalla lotta alla mafia ai fenomeni di corruzione. Lo scrupoloso lavoro giornalistico si è tradotto in libri-inchiesta ma anche in veri e propri spettacoli teatrali a partire nel 2009 con lo spettacolo "Promemoria - Quindici anni di storia d'Italia", un monologo del quale è stato autore e protagonista.

Giovedì 13 aprile a Catania Marco Travaglio ripercorre gli ultimi anni di storia politica del nostro Belpaese: come i poteri marci della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani del 2018. "Dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita, rovesciando il governo Conte2 e consegnando l’Italia all’ammucchiata di Draghi, che ha spianato la strada al ritorno delle vecchie destre riverniciate da nuove dietro il volto di Giorgia Meloni".