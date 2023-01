I teatri di pietra di Pedro Cano in mostra a Taormina

Taormina - Si intitola "Teatros" la personale dell’artista spagnolo Pedro Cano che sarà inaugurata a Taormina, nelle sale di Palazzo Ciampoli, giovedì 19 gennaio 2023 alle 12.30, alla presenza dell’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Elvira Amata. La mostra, promossa dal Parco archeologico Naxos-Taormina, diretto da Gabriella Tigano, è organizzata dalla Fundaciòn Pedro Cano, su progetto di Giorgio Pellegrini.

"Teatros", omaggio alla cultura del "Grand tour" che caratterizzava l’esperienza di viaggio nel ‘700, si sviluppa attorno a sedici grandi acquerelli dedicati ai siti archeologici di otto Paesi attraverso cui l’artista Pedro Cano ci offre la sua lettura della millenaria storia del Mediterraneo: dal teatro di Petra, in Giordania, a quello di Cartagena, in Spagna. E poi l’Odeon di Alessandra in Egitto e i teatri in Siria, Turchia, Grecia, Libia. E infine l’Italia con Ostia Antica, Villa Adriana e Taormina. E proprio all’interno del Teatro di Taormina, durante le giornate del 18 e 19 gennaio, Pedro Cano terrà due giornate di lezioni di pittura en plein air. La partecipazione è gratuita. Il link per iscriversi al corso si trova sul sito del Parco Naxos Taormina (www.parconaxostaormina.com).

È un’iniziativa dedicata a quanti - studenti dei licei artistici, delle accademie, pittori dilettanti e professionisti - desiderino cimentarsi con la tecnica dell’acquerello potendo godere dei preziosi suggerimenti di un maestro del settore, quotato a livello internazionale.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, fino al 19 marzo 2023, dalle 9 alle 16, con ingresso gratuito.