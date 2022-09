Ibla Buskers, gli artisti di strada tornano a Ragusa dal 7 al 9 ottobre

Ragusa - Un lieve brusio, poi il silenzio, un respiro affannato, il frastuono: è l’energia coinvolgente di una folla in piena. E ancora risate, musica. Ibla Buskers è il festival di artisti di strada, che si tiene a Ragusa Ibla ormai dal 1995. Calendarizzato sin dalla prima edizione a ottobre, è tra gli eventi di grande richiamo turistico in tutta la Sicilia.

Di seguito, in allegato, il video celebrativo dell’evento realizzato dagli organizzatori. C’eravamo lasciati così nel 2019: 25 anni appena compiuti, 25 edizioni di Ibla Buskers racchiuse in un ricordo che sembra quanto mai lontano e adesso torna ad essere vicinissimo. La festa quest’anno torna nel capoluogo ibleo, per tre giorni di fila: dal 7 al 9 ottobre.